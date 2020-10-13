Sivasspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları yeniden başladı

Süper Lig'in 5. haftasında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek olan DG Sivasspor, 1 günlük aranın ardından hazırlıklarını kaldığı yerden sürdürdü.

Süper Lig'in 5. haftasında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek olan DG Sivasspor, 1 günlük aranın ardından hazırlıklarını kaldığı yerden sürdürdü.

TSYD tarafından organize edilen Başkent Kupası'nda Ankaragücü'nü 2-0 mağlup ettikten sonra 1 gün izin yapan Sivasspor bugün kulüp tesislerinde yeniden top başı yaparak Süper Lig'in 5. haftasında Kayserispor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı. Ardından 3 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar daha sonra dayanıklılık koşusu yaptı. Kırmızı-beyazlılar son bölümde ise 3 grup halinde yarım sahada yapılan çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Diğer yandan sakatlığından dolayı uzun süredir yeşil sahalardan uzak kalan deneyimli futbolcu Aaron Appindangoye ise takımdan ayrı koşu çalışmalarına başladı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla Kayseri maçının hazırlıklarına devam edecek. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı