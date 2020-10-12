Sivasspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları sürüyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sivasspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları sürüyor

12.10.2020 18:52 | Son Güncelleme: 12.10.2020 19:54
Sivasspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları sürüyor

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 5. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 5. haftasında Hes Kablo Kayserispor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen idman, ısınma koşusuyla başladı.

Ardından 3 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, daha sonra dayanıklılık koşusu yaptı.

Sivasspor, son bölümde ise 3 grup halinde yarı sahada yapılan çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Kırmızı-beyazlı ekipte bir süredir sakatlığı bulunan savunma oyuncusu Aaron Appindangoye ise takımdan ayrı düz koşu yaptı.

Demir Grup Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları sürüyor
Sivasspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları sürüyor
Sivasspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları sürüyor
Sivasspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları sürüyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ersin Tatar Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Esra Erol İbrahim Tatlıses Soner Sarıkabadayı
Spor Samatta Ozan Tufan Mustafa Cengiz Hakan Çalhanoğlu Manuel Fernandes
Daha Fazla Cuma Milli Hatay Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sivasspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları sürüyor - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.10.2020 19:58:20. #1.15#
title