Sivasspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları sürüyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Sivasspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları sürüyor

08.10.2020 15:40 | Son Güncelleme: 08.10.2020 15:46

- Sivasspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları sürüyor DG Sivasspor, Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

- Sivasspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları sürüyor

SİVAS - DG Sivasspor, Süper Lig'in 5. haftasında oynayacağı Kayserispor maçının hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti.

Süper Lig'in 5. haftasında deplasmanda Kayserispor ile karşılaşacak Sivasspor, maçın hazırlıklarını yaptığı çalışmasıyla sürdürdü. Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 3 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından dar alan pas çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise yarım saha çift kale maç ve orta şut çalışması yaptı.

Sivasspor yarın öğleden sonra 10 Ekim Cumartesi günü Ankaragücü ile oynayacağı 'Başkent Kupası' maçı için Ankara'ya gidecek.

Sivasspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları sürüyor
Sivasspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları sürüyor
Sivasspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları sürüyor
Sivasspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / OĞUZHAN SARZEP

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Erkan Kandemir Berat Albayrak Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Cansu Dere Caner Cindoruk Erdal Beşikçioğlu
Spor Falcao Samatta Can Bartu Fatih Terim Robert Prosinecki
Daha Fazla Ekim Milli Fransa Almanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sivasspor'da Kayserispor maçı hazırlıkları sürüyor - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.10.2020 15:57:02. #1.14#
title