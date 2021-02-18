Sivasspor, Kayseri maçına hazırlanıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Sivasspor, Kayseri maçına hazırlanıyor

18.02.2021 14:29 | Son Güncelleme: 18.02.2021 15:30
Sivasspor, Kayseri maçına hazırlanıyor

Süper Lig'in 26. haftasında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek olan DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

Süper Lig'in 26. haftasında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek olan DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

Süper Lig'in 26. haftasında sahasında Kayserispor ile karşılaşacak Sivasspor, bugün öğlen saatlerinde kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma koşusuyla başladı. Ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar, daha sonra geniş alan pas çalışması gerçekleştirdi. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maçla sona erdi. Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Kayserispor 21 Şubat Pazar günü saat 16.00'da Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Ali Şansalan görev yapacak.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Sivasspor, Kayseri maçına hazırlanıyor
Sivasspor, Kayseri maçına hazırlanıyor
Sivasspor, Kayseri maçına hazırlanıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hadise Özlem Zengin Pervin Buldan Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Özge Özder Hülya Avşar Oğuzhan Koç
Spor Arda Turan Metin Oktay Ünal Karaman Aykut Kocaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kar Pkk Mart Şehit
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Sivasspor, Kayseri maçına hazırlanıyor - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.2.2021 15:30:39. #1.14#
title