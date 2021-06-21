Sivasspor'da Kayode'nin durumu belirsiz
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Sivasspor'da Kayode'nin durumu belirsiz

Sivasspor'da Kayode'nin durumu belirsiz
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

DG Sivasspor'la sözleşmesi sona eren Nijeryalı forvet oyuncusu Olarenwaju Kayode'nin yeniden kırmızı-beyazlı takımla anlaşıp anlaşmayacağı belirsizliğini koruyor.

DG Sivasspor'la sözleşmesi sona eren Nijeryalı forvet oyuncusu Olarenwaju Kayode'nin yeniden kırmızı-beyazlı takımla anlaşıp anlaşmayacağı belirsizliğini koruyor.

Sivasspor'da sezonun sona ermesi ile birlikte toplam 11 futbolcunun kontratı bitti. Kırmızı-beyazlı kulüp, sözleşmesi sona eren futbolcular arasında yer alan Olarenwaju Kayode'ye yeni teklifte bulundu.

Ülkesinde tatilde olan ve hiçbir kulüple anlaşmayan Kayode, Sivasspor'dan gelen teklife henüz yanıt vermedi. Sivas temsilcisi ise 28 yaşındaki forvetten gelecek olan haberi bekliyor.

2020-2021 sezonunda Sivasspor'a transfer olan Kayode, bu sezon Süper Lig, UEFA Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası olmak üzere 3 kulvarda 40 maça çıktı. 11 gol atan ve 2 asist yapan Kayode, 2 kez de sarı kartla cezalandırıldı. 22 defa ilk 11'de görev alan Kayode, 2 bin 17 dakika sahada kaldı.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Sivasspor'da Kayode'nin durumu belirsiz
Sivasspor'da Kayode'nin durumu belirsiz
Sivasspor'da Kayode'nin durumu belirsiz

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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