Sivasspor'da Kayode Fenerbahçe maçında yok
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Sivasspor'da Kayode Fenerbahçe maçında yok

Sivasspor'da Kayode Fenerbahçe maçında yok
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DG Sivasspor'un futbolcusu Olarenwaju Kayode, Göztepe maçında rakibine yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart gördü.

DG Sivasspor'un futbolcusu Olarenwaju Kayode, Göztepe maçında rakibine yaptığı müdahale sonrası kırmızı kart gördü. Kayode, Fenerbahçe mücadelesinde forma giyemeyecek.

Süper Lig'in 3. haftasında 2-2 beraberlikle sonuçlanan Sivasspor - Göztepe karşılaşmasının 70. dakikasında kırmızı-beyazlıların tecrübeli futbolcusu Kayode, sarı kart gördü. VAR uyarısı ile pozisyonu bir kez daha inceleyen hakem Burak Şeker, Kayode'ye kırmızı kart ile oyun dışına gönderdi.

Kırmızı kartın ardından çok sinirlenen Kayode, direkt soyunma odasına gitti. Kayode Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak Fenerbahçe maçında görev alamayacak.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Sivasspor'da Kayode Fenerbahçe maçında yok
Sivasspor'da Kayode Fenerbahçe maçında yok

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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