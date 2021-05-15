Sivasspor'da Kasımpaşa maçı öncesi 8 eksik!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sivasspor'da Kasımpaşa maçı öncesi 8 eksik!

Sivasspor'da Kasımpaşa maçı öncesi 8 eksik!
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in son haftasında yarın Kasımpaşa'yı ağırlayacak olan DG Sivasspor'da 8 eksik bulunuyor.

Süper Lig'in son haftasında yarın Kasımpaşa'yı ağırlayacak olan DG Sivasspor'da 8 eksik bulunuyor.

Sivasspor, Süper Lig'in 42. haftasında sahasında Kasımpaşa ile mücadele edecek. Bu zorlu maç öncesi kırmızı-beyazlılarda 8 eksik futbolcu bulunuyor. Sakatlıkları olan defans oyuncularından Aaron Appindangoye, Alaaddin Okumuş, Samba Camara, Ahmet Oğuz ile başarılı orta saha Erdoğan Yeşilyurt, kaleci Mamadou Samassa, golcü futbolcu Mustapha Yatabare ve kart cezalısı Robin Yalçın zorlu müsabakada forma giyemeyecek

Diğer taraftan Yiğidolar, bugün yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak kulüp tesislerinde kampa girecek. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Galatasaray'a Onyekuru'dan kötü haber! Antrenmanı tamamlayamadı
Galatasaray'a Onyekuru'dan kötü haber! Antrenmanı tamamlayamadı
Ay-Yıldızlı takıma Avrupa'nın 15 kulübünden futbolcu katılması heyecan yarattı
Ay-Yıldızlı takıma Avrupa'nın 15 kulübünden futbolcu katılması heyecan yarattı
Emre Belözoğlu, Sivasspor maçından sonra futbolcularına ateş püskürdü: Sahada arzu, istek, inanç yoktu
Emre Belözoğlu, Sivasspor maçından sonra futbolcularına ateş püskürdü: Sahada arzu, istek, inanç yoktu

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ali Babacan Ruhsar Pekcan Ekrem İmamoğlu
Magazin Beren Saat Pınar Altuğ Demet Akalın Uraz Kaygılaroğlu
Spor Cenk Tosun Burak Yılmaz Samet Aybaba Abdullah Avcı Dorukhan Toköz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sivasspor'da Kasımpaşa maçı öncesi 8 eksik! - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 15.5.2021 01:41:30. #1.14#

title