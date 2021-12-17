Sivasspor'da Kasımpaşa maçı öncesi 5 eksik bulunuyor - Haberler Spor
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Sivasspor'da Kasımpaşa maçı öncesi 5 eksik bulunuyor

Sivasspor'da Kasımpaşa maçı öncesi 5 eksik bulunuyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak olan DG Sivasspor'da 5 eksik isim bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak olan DG Sivasspor'da 5 eksik isim bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig 'in 17. haftasında Sivasspor, yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Kırmızı-beyazlılarda bu zorlu mücadele öncesinde 4 eksik var. Sivasspor'da sakatlıkları bulunan Aaron Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Fredrik Ulvestad, Jorge Felix ve sarı kart cezalısı olan Ahmet Oğuz, Kasımpaşa'ya karşı forma giyemeyecek. - SİVAS

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