Sivasspor'da Kasımpaşa maçı öncesi 5 eksik bulunuyor

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olacak olan DG Sivasspor'da 5 eksik isim bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig 'in 17. haftasında Sivasspor, yarın deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak. Kırmızı-beyazlılarda bu zorlu mücadele öncesinde 4 eksik var. Sivasspor'da sakatlıkları bulunan Aaron Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Fredrik Ulvestad, Jorge Felix ve sarı kart cezalısı olan Ahmet Oğuz, Kasımpaşa'ya karşı forma giyemeyecek. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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