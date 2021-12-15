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Sivasspor'da Kasımpaşa mesaisi başladı

Sivasspor'da Kasımpaşa mesaisi başladı
AA / Serhat Zafer - Haberler | Spor

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 18 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 18 Aralık Cumartesi günü deplasmanda Kasımpaşa ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Antrenman çift kale maçla sona erdi.

Sivasspor'da sakatlıkları bulunan futbolcular Fredrik Ulvestad ve Sefa Yılmaz takımdan ayrı koşu yaptı.

Kırmızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı çalışmayla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor'da Kasımpaşa mesaisi başladı

Sivasspor'da Kasımpaşa mesaisi başladı

Sivasspor'da Kasımpaşa mesaisi başladı

Sivasspor'da Kasımpaşa mesaisi başladı

Sivasspor'da Kasımpaşa mesaisi başladı

Sivasspor'da Kasımpaşa mesaisi başladı

Sivasspor'da Kasımpaşa mesaisi başladı

Sivasspor'da Kasımpaşa mesaisi başladı

Sivasspor'da Kasımpaşa mesaisi başladı

Sivasspor'da Kasımpaşa mesaisi başladı

Sivasspor'da Kasımpaşa mesaisi başladı

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AA / Serhat Zafer - Spor Haberleri

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