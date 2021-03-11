Sivasspor'da Karagümrük mesaisi sürüyor
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Sivasspor'da Karagümrük mesaisi sürüyor

11.03.2021 00:57 | Son Güncelleme: 11.03.2021 01:05
Sivasspor'da Karagümrük mesaisi sürüyor

DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti.

DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti.

Süper Lig'in 30. haftasında sahasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacak olan Sivasspor, bugün öğlen saatlerinde kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma koşusuyla başladı. Ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar, daha sonra kuvvet ve çabukluk çalışması yaptı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maçla sona erdi. Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Fatih Karagümrük 13 Mart Cumartesi günü saat 13.30'da Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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