Sivasspor'da Karagümrük mesaisi devam ediyor
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Sivasspor'da Karagümrük mesaisi devam ediyor

14.11.2020 14:46 | Son Güncelleme: 14.11.2020 14:51
Sivasspor'da Karagümrük mesaisi devam ediyor

Sivasspor, Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

Sivasspor, Süper Lig'in 9. haftasında Fatih Karagümrük ile karşılaşacağı müsabakanın hazırlıklarını sürdürüyor.

Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını günün ilk antrenmanıyla sürdürdü. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma koşusuyla başladı. Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan Yiğidolar, daha sonra geniş alan pas çalışması yaptı. Kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Kaleciler Mamadou Samassa, Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım ve Baver Kuçkar, kaleci antrenörü Cengiz Birgen yönetiminde çalıştı.

Sivasspor, bu akşam yapacağı günün ikinci antrenmanıyla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek. - SİVAS

Sivasspor'da Karagümrük mesaisi devam ediyor
Sivasspor'da Karagümrük mesaisi devam ediyor
Sivasspor'da Karagümrük mesaisi devam ediyor
Sivasspor'da Karagümrük mesaisi devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Süper Lig: Sivasspor: 1 - Karabağ: 0 (Maç devam ediyor)
Süper Lig: Sivasspor: 1 - Karabağ: 0 (Maç devam ediyor)
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