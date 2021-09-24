Sivasspor'da, Karagümrük maçı öncesi 3 eksik

SİVAS (İHA) - Süper Lig'in 7. haftasında Fatih Karagümrük'ü konuk edecek olan DG Sivasspor'da 3 eksik oyuncu bulunuyor.

Sivasspor ve Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 7. haftasında yarın Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Yiğidolar'da bu karşılaşma öncesinde 3 eksik var. Kırmızı-beyazlılarda sakatlığı bulunan Aaron Appindangoye, Leke James ve Özkan Yiğiter sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. - SİVAS

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