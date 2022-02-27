Sivasspor'da Karagümrük maçı hazırlıkları başladı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivasspor'da Karagümrük maçı hazırlıkları başladı

İhlas Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:
Sivasspor'da Karagümrük maçı hazırlıkları başladı

DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı.

Spor Toto Süper Lig'de dün Beşiktaş ile karşılaşan Sivasspor, ara vermeden Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde çarşamba günü sahasında oynayacağı Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına start verdi.

Kulüp tesislerinde basına kapalı olarak saat 15.00'te başlayan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardında pas çalışmaları yapan Yiğidolar, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı. Beşiktaş maçında 90 dakika forma giyen futbolcular ise yenileme çalışması yaptı.

Kırmızı-beyazlı ekip yarın yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Fatih Karagümrük 2 Mart Çarşamba günü saat 17.00'de Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Sivasspor'da Karagümrük maçı hazırlıkları başladı

Sivasspor'da Karagümrük maçı hazırlıkları başladı

Sivasspor'da Karagümrük maçı hazırlıkları başladı

Sivasspor'da Karagümrük maçı hazırlıkları başladı

Sivasspor'da Karagümrük maçı hazırlıkları başladı

Sivasspor'da Karagümrük maçı hazırlıkları başladı

Sivasspor'da Karagümrük maçı hazırlıkları başladı

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Sivasspor, Beşiktaş, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title