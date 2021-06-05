Sivasspor'da kaleci Samassa takımdan ayrılıyor

DG Sivasspor'da sözleşmesi sona eren kaleci Mamadou Samassa ile yolların ayrılacağı öğrenildi.

DG Sivasspor'da sözleşmesi sona eren kaleci Mamadou Samassa ile yolların ayrılacağı öğrenildi.

2019-2020 sezonunda Sivasspor'a transfer olan kaleci Mamadou Samassa, bu sezon beklenilen performansın altında kaldı. Kırmızı-beyazlı takımla sözleşmesi sona eren Malili file bekçisinin takımdan ayrılacağı alınan bilgiler arasında.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın da istemediği 31 yaşındaki kaleci, bu sezon Sivasspor'da Süper Lig ve UEFA Avrupa Ligi olmak üzere 24 maça çıktı. 4 kez sarı kartla cezalandırılan Samassa 23 kez de ilk 11'de görev aldı. Samassa ayrıca 2 bin 72 dakika sahada kaldı.

Konu ile ilgili kulüpten henüz resmi bir açıklama yapılmazken, kaleci Samassa'nın ülkesinde tatilde olduğu da öğrenildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı