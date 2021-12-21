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Sivasspor'da kaleci antrenörü değişti

Sivasspor'da kaleci antrenörü değişti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

DG Sivasspor, kaleci antrenörü Cengiz Birgen ile yollarını ayırdı.

DG Sivasspor, kaleci antrenörü Cengiz Birgen ile yollarını ayırdı. Cengiz Birgen'den boşalan göreve Zafer Özgültekin getirildi.

Sivasspor Kulübü, futbol takımının kaleci antrenörü Cengiz Birgen ile yollarını ayırdığını duyurdu. Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik heyetimizde kaleci antrenörü olarak görev yapan Cengiz Birgen'in görevinden ayrılması nedeniyle, kulübümüzde daha önce de görev yapan hemşehrimiz Zafer Özgültekin, ekibimize dahil edildi. Cengiz Birgen'e kulübümüze yapmış olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür eder, Zafer Özgültekin'e ise yeni görevinde başarılar dileriz" denildi. - SİVAS

Sivasspor'da kaleci antrenörü değişti

Sivasspor'da kaleci antrenörü değişti

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