Sivasspor'da Jorge Felix'e sürpriz doğum günü kutlaması

Demir Grup Sivasspor'un İspanyol futbolcusu Jorge Felix'e sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Demir Grup Sivasspor'un İspanyol futbolcusu Jorge Felix'e sürpriz doğum günü kutlaması yapıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda yarın Trabzonspor ile karşılaşacak kırmızı-beyazlı ekibin kamp yaptığı otelde, Jorge Felix için arkadaşları tarafından doğum günü sürprizi hazırlandı.

Felix, kendisi için hazırlanan doğum günü pastasını üfledi ve takım arkadaşlarının tebriğini kabul etti.

Sivasspor Kulübü de 30 yaşına giren Felix'in doğum gününü kutlayarak, sağlıklı ve başarılı yıllar diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halife Yalçınkaya