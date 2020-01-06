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Sivasspor'da ikinci yarı hazırlıkları sürüyor

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de ikinci yarı öncesi hazırlıklarına Antalya'da devam etti.

06.01.2020 13:00 | Son Güncelleme: 06.01.2020 13:32
Sivasspor'da ikinci yarı hazırlıkları sürüyor

Demir Grup , Süper Lig'de ikinci yarı öncesi hazırlıklarına 'da devam etti.

Kırmızı-beyazlı kulübün açıklamasına göre, günün ilk idmanı 'te kamp yapılan otelin fitness salonunda gerçekleştirildi.

Futbolcuların, salonda koordinasyon ve kuvvet ağırlıklı çalışmalar yaptıkları aktarıldı.

Süper Lig'in lideri Sivasspor, akşam saatlerinde gerçekleştireceği günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürecek.

Kaynak: AA
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