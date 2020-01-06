Sivasspor'da ikinci yarı hazırlıkları sürüyor
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de ikinci yarı öncesi hazırlıklarına Antalya'da devam etti.
Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'de ikinci yarı öncesi hazırlıklarına Antalya'da devam etti.
Kırmızı-beyazlı kulübün açıklamasına göre, günün ilk idmanı Belek'te kamp yapılan otelin fitness salonunda gerçekleştirildi.
Futbolcuların, salonda koordinasyon ve kuvvet ağırlıklı çalışmalar yaptıkları aktarıldı.
Süper Lig'in lideri Sivasspor, akşam saatlerinde gerçekleştireceği günün ikinci antrenmanıyla hazırlıklarını sürdürecek.