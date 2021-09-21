Sivasspor'da iki değişiklik

GAZİANTEP (İHA) - DG Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay son oynadıkları Gaziantep FK maçının 11'ine göre 2 değişiklik yaptı. Yatabare'nin yerine Kayode, Cofie'nin yerine ise Felix sahada yer aldı.

Süper Lig'in 6. haftasında Sivasspor deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşıyor. Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay son oynadıkları Gaziantep mücadelesinin 11'ine göre kadroda iki değişiklik yaptı.

Çalımbay, deneyimli futbolcu Mustapha Yatabare'nin yerine Olarenwaju Kayode'ye, Isaac Cofie'nin yerine ise Jorge Felix'e görev verdi. Sahaya kaptan olarak Hakan Arslan çıktı.

Kırmızı-beyazlılar sahaya; Muammer Yıldırım, Ahmet Oğuz, Dimitrios Goutas, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Fayçal Fajr, Jorge Felix, Pedro Henrique, Max Gradel, Olarenwaju Kayode 11'i ile çıktı.

Yedeklerde ise Ali Şaşal Vural, Ziya Erdal, Samba Camara, Kerem Atakan Kesgin, Okechukwu Azubuike, Fredrik Ulvestad, Sefa Yılmaz, Erdoğan Yeşilyurt ve Mustapha Yatabare bekledi. - SİVAS

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