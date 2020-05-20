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Sivasspor'da idmanlar devam ediyor

Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle liglere verilen arada DG Sivasspor'da futbolcular, belirlenen kurallar dahilinde kulüp tesislerinde gruplar halinde çalışmaya devam ediyor.

Sivasspor'da idmanlar devam ediyor
20.05.2020 21:08 | Son Güncelleme: 20.05.2020 21:08

Yeni tip korona virüs salgını nedeniyle liglere verilen arada DG Sivasspor'da futbolcular, belirlenen kurallar dahilinde kulüp tesislerinde gruplar halinde çalışmaya devam ediyor.

Akşam antrenmanında yer alan futbolcular, topla birlikte yapılan çalışmaların ardından, top kapma, pas ve pres çalışması gerçekleştirdi. Antrenman kanat organizasyonları ve şut idmanıyla sona erdi.

Kırmızı-beyazlı takım yarın saat 10.30 ve 17.30'da 2 grup halinde çalışmalarını sürdürecek. - SİVAS

Kaynak: İHA

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Şu an buradasınız: Sivasspor'da idmanlar devam ediyor - Spor
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