Sivasspor'da hedef yenilmezlik rekorunu kırmak
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Sivasspor'da hedef yenilmezlik rekorunu kırmak

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Sivasspor'da hedef yenilmezlik rekorunu kırmak

DG Sivasspor, deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçından puan ya da puanlar alarak, yenilmezlik serisini 12 maça çıkarıp kulüp rekorunu kırmayı hedefliyor.

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DG Sivasspor, deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçından puan ya da puanlar alarak, yenilmezlik serisini 12 maça çıkarıp kulüp rekorunu kırmayı hedefliyor.

Süper Lig'de bu sezon oynadığı maçlarda 11 galibiyet, 14 beraberlik ve 7 yenilgi alarak 47 puan toplayan Sivasspor, yarın deplasmanda oynayacağı Gençlerbirliği maçından puan ya da puanlar alarak, yenilmezlik serisini ligde 12 maça çıkarmak istiyor.

Kırmızı-beyazlı ekip Gençlerbirliği karşısında puan alarak yenilmezlik serisini 12 maça çıkarması halinde kulüp tarihinin rekorunu kırmış olacak.

Yiğidolar bu sezon 3-1 kaybedilen Alanyaspor maçından sonra oynadığı 11 maçı kaybetmezken, 6 galibiyet ve 5 beraberlik alarak 23 puan topladı. Sivas temsilcisi, Ankaragücü, Kayserispor, Fatih Karagümrük, Göztepe, Antalyaspor ve Konyaspor'u mağlup ederken, BB Erzurumspor, Çaykur Rizespor, Hatayspor, Galatasaray ve Trabzonspor ile berabere kaldı.

Gençlerbirliği-Sivasspor mücadelesi yarın saat 16.00'da Eryaman Stadyumu'nda oynanacak. - SİVAS

Sivasspor'da hedef yenilmezlik rekorunu kırmak
Sivasspor'da hedef yenilmezlik rekorunu kırmak
Sivasspor'da hedef yenilmezlik rekorunu kırmak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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