Sivasspor'da Hedef 20 Bin Kombine

Kombine biletlerini dün itibarıyla satışa sunan Spor Toto Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor, 20 bin kombine bileti satışı yapmayı hedefliyor. Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Sivas Valisi Davut Gül, Demir Grup Sivasspor'a destek olmak amacıyla Yeni 4 Eylül Stadyumu bilet satış noktasına giderek kombine bileti satın aldı.

Kombine biletini satın aldıktan sonra açıklamada bulunan Gül, takımları ayakta tutan en önemli unsurun taraftar desteği olduğunu belirtti.

Sivasspor'da kombine bilet satışlarının başladığını anımsatan Vali Gül, "Şu ana kadar 3 bin 500 taraftarımız kombine almış durumda, hedef 20 bin adedin üzerine çıkmak. Türkiye'de ne kadar Sivassporlu olduğunu düşünürsek bu rakama çok rahat ulaşılabilir." ifadelerini kullandı.

Kırmızı-beyazlı ekibin bu sezon çok iyi transferler yaptığını kaydeden Gül, takımın geçen sezon ligi iyi bir noktada tamamladığını hatırlattı. Sivasspor'un bu sezon aynı başarıyı göstereceğine inandığını dile getiren Gül, "Takımın iyi bir başarı göstermesi için maddi ve manevi desteğe ihtiyacı var. Bunlar öncelikle kombine bileti ve forma satışlarıyla olacak. Takıma sahip çıkmamamız gerekiyor. Bizler de başkalarına söylemeden kendimiz yapalım istedik. Pasoliglerimizi aktif hale getirdik. Bütün Sivaslılar elinden geleni yapsın." açıklamasında bulundu.

Sivasspor Kulübü Asbaşkanı Faruk Taşseten ise Sivasspor'u her ortamda yalnız bırakmayan Vali Gül'e teşekkür etti.

]

]

]