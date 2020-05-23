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Sivasspor'da hazırlıklar sürüyor

Demir Grup Sivassporlu futbolcular, çalışmalarına devam etti.

23.05.2020 22:43 | Son Güncelleme: 23.05.2020 22:48

Demir Grup Sivassporlu futbolcular, çalışmalarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve topla koordinasyon çalışmalarıyla başladı.

Ardından 3 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarı sahada çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Yarını izinli geçirecek Sivasspor, 25 Mayıs Pazartesi saat 17.30'da yapacağı antrenmanla Süper Lig'de kalan maçlar için hazırlıklarını sürdürecek.

Sivasspor'da hazırlıklar sürüyor

Kaynak: AA

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