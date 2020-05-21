Sivasspor'da hazırlıklar sürüyor
Demir Grup Sivassporlu futbolcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında belirlenen kurallar dahilinde kulüp tesislerinde çalışmalarına devam etti.
21.05.2020 22:33 | Son Güncelleme: 21.05.2020 22:38
Demir Grup Sivassporlu futbolcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında belirlenen kurallar dahilinde kulüp tesislerinde çalışmalarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekipte akşam antrenmanında yer alan futbolcular, top kapma, pas ve pres çalışması gerçekleştirdi. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.
Kırmızı-beyazlı ekip, yarın saat 17.30'da takım halinde çalışmalarını sürdürecek.
Kaynak: AA