Sivasspor'da hazırlıklar sürüyor Demir Grup Sivassporlu futbolcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında belirlenen kurallar dahilinde kulüp tesislerinde çalışmalarına devam etti.

Demir Grup Sivassporlu futbolcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında belirlenen kurallar dahilinde kulüp tesislerinde çalışmalarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekipte akşam antrenmanında yer alan futbolcular, top kapma, pas ve pres çalışması gerçekleştirdi. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.

Kırmızı-beyazlı ekip, yarın saat 17.30'da takım halinde çalışmalarını sürdürecek.

Kaynak: AA