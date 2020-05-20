Sivasspor'da hazırlıklar sürüyor
Demir Grup Sivassporlu futbolcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında belirlenen kurallar dahilinde kulüp tesislerinde çalışmalarına devam etti.
20.05.2020 20:52 | Son Güncelleme: 20.05.2020 21:46
Demir Grup Sivassporlu futbolcular, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında belirlenen kurallar dahilinde kulüp tesislerinde çalışmalarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekipte akşam antrenmanında yer alan futbolcular, topla yapılan çalışmaların ardından, top kapma, pas ve pres çalışması gerçekleştirdi.
Antrenman kanat organizasyonları ve şut idmanıyla sona erdi.
Kırmızı-beyazlı ekip, yarın saat 10.30 ve 17.30'de 2 grup halinde çalışmalarını sürdürecek.
Kaynak: AA