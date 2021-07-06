Sivasspor'da hazırlıklar Gerede'de devam ediyor
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Sivasspor'da hazırlıklar Gerede'de devam ediyor

Sivasspor'da hazırlıklar Gerede'de devam ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DG Sivasspor, 2021-2022 sezonu öncesi kamp çalışmalarına bugün öğlen yaptığı antrenmanla devam etti.

DG Sivasspor, 2021-2022 sezonu öncesi kamp çalışmalarına bugün öğlen yaptığı antrenmanla devam etti.

Kırmızı-beyazlılar yeni sezon hazırlıkları kapsamında kampın 5. gününde Bolu'nun Gerede ilçesinde öğlen saatlerinde günün ikinci antrenmanını gerçekleştirdi. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan çok pas çalışması yapan Yiğidolar, son bölümde ise 2 grup halinde minyatür kale maç yaptı. Antrenman yarım sahada yapılan çift kale maçla sona erdi.

Sivasspor akşam yapacağı günün üçüncü antrenmanıyla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek. - SİVAS

Sivasspor'da hazırlıklar Gerede'de devam ediyor
Sivasspor'da hazırlıklar Gerede'de devam ediyor
Sivasspor'da hazırlıklar Gerede'de devam ediyor
Sivasspor'da hazırlıklar Gerede'de devam ediyor
Sivasspor'da hazırlıklar Gerede'de devam ediyor
Sivasspor'da hazırlıklar Gerede'de devam ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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