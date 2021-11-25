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Sivasspor'da, Hatayspor maçı hazırlıkları sürüyor

İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Sarzep - Haberler | Spor

- Sivasspor'da, Hatayspor maçı hazırlıkları sürüyor Spor Toto Süper Lig'in 14. hafta maçında sahasında Hatayspor ile karşılaşacak DG Sivasspor, bugün öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

SİVAS (İHA) - - Sivasspor'da, Hatayspor maçı hazırlıkları sürüyor

SİVAS - Spor Toto Süper Lig'in 14. hafta maçında sahasında Hatayspor ile karşılaşacak DG Sivasspor, bugün öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp tesislerinde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde basına kapalı olarak saat 12.00'de başlayan antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından geniş alan çok pas çalışması yapan Yiğidolar, son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Kırmızı-beyazlılar, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Sivasspor ile Hatayspor 28 Kasım Pazar günü saat 16.00'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.

Sivasspor'da, Hatayspor maçı hazırlıkları sürüyor

Sivasspor'da, Hatayspor maçı hazırlıkları sürüyor

Sivasspor'da, Hatayspor maçı hazırlıkları sürüyor

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İhlas Haber Ajansı / Oğuzhan Sarzep - Spor Haberleri

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