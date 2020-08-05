Sivasspor'da Hakan Arslan sağlık kontrolünden geçti!
Kırmızı-beyazlı takımda forma giyen deneyimli orta saha oyuncusu Hakan Arslan, Medicana Sivas Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti.
05.08.2020 18:54 | Son Güncelleme: 05.08.2020 20:22
Kırmızı-beyazlı takımda forma giyen deneyimli orta saha oyuncusu Hakan Arslan, Medicana Sivas Hastanesinde sağlık kontrolünden geçti.
Detaylı kan tetkikleri yapılan Hakan Arslan, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.
Hakan Arslan'ın sağlık kontrolleri akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı
Kaynak: Hürriyet