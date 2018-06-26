Sivasspor'da Hakan Arslan Sağlık Kontrolünden Geçti
Demir Grup Sivasspor'da orta saha oyuncusu Hakan Arslan yeni sezon öncesi sağlık kontrolünden geçti.
2 Temmuz'da Sivas'ta toplanarak yeni sezon hazırlıklarına bağlayacak olan Sivasspor'da sağlık kontrolleri devam ediyor. Orta saha oyuncusu Hakan Arslan, Acıbadem Bakırköy Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.
Detaylı kan tetkikleri yapılan Hakan Arslan ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Futbolcun sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.
Kaynak: Skorer
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