Sivasspor'da Hakan Arslan Sağlık Kontrolünden Geçti

Demir Grup Sivasspor'da orta saha oyuncusu Hakan Arslan yeni sezon öncesi sağlık kontrolünden geçti.

Sivasspor'da Hakan Arslan Sağlık Kontrolünden Geçti

2 Temmuz'da Sivas'ta toplanarak yeni sezon hazırlıklarına bağlayacak olan Sivasspor'da sağlık kontrolleri devam ediyor. Orta saha oyuncusu Hakan Arslan, Acıbadem Bakırköy Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. 

Detaylı kan tetkikleri yapılan Hakan Arslan ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Futbolcun sağlık kontrolleri; akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı. 

Kaynak: Skorer

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Google+ SayfasıPaylaş Instagram SayfasıTakip Et
YORUMLAR
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.