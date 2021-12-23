Sivasspor'da Gradel ve Fayçal'a milli davet

DG Sivasspor'un başarılı futbolcuları Max Gradel ve Fayçal Fajr, ülkelerinin milli takım kadrosuna davet edildi.

Kamerun'da 9 Ocak'ta başlayacak ve 6 Şubat'ta sona erecek Afrika Uluslar Kupası'nda boy gösterecek Fas Milli Takımı'na Sivassporlu futbolcu Fayçal Fajr, Fildişi Sahili Milli Takımı'na ise Max Gradel davet edildi.

Kırmızı-beyazlı kulüp ise sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla milli takıma davet edilen sporculara başarılar dileyerek, "Sporcularımızı tebrik eder, milli takımlarında başarılar dileriz" ifadesini kullandı. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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