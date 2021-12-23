Sivasspor'da Gradel ve Fayçal'a milli davet
DG Sivasspor'un başarılı futbolcuları Max Gradel ve Fayçal Fajr, ülkelerinin milli takım kadrosuna davet edildi.
DG Sivasspor'un başarılı futbolcuları Max Gradel ve Fayçal Fajr, ülkelerinin milli takım kadrosuna davet edildi.
Kamerun'da 9 Ocak'ta başlayacak ve 6 Şubat'ta sona erecek Afrika Uluslar Kupası'nda boy gösterecek Fas Milli Takımı'na Sivassporlu futbolcu Fayçal Fajr, Fildişi Sahili Milli Takımı'na ise Max Gradel davet edildi.
Kırmızı-beyazlı kulüp ise sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla milli takıma davet edilen sporculara başarılar dileyerek, "Sporcularımızı tebrik eder, milli takımlarında başarılar dileriz" ifadesini kullandı. - SİVAS
İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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