Sivasspor'da Göztepe maçı öncesi 3 eksik!
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Sivasspor'da Göztepe maçı öncesi 3 eksik!

19.03.2021 10:16 | Son Güncelleme: 19.03.2021 10:25
Sivasspor'da Göztepe maçı öncesi 3 eksik!

DG Sivasspor, yarın deplasmanda oynayacağı Göztepe karşısına sakatlıkları bulunan 3 oyuncusundan yoksun çıkacak.

DG Sivasspor, yarın deplasmanda oynayacağı Göztepe karşısına sakatlıkları bulunan 3 oyuncusundan yoksun çıkacak.

Sivasspor, Süper Lig'in 31. haftasında yarın Göztepe'ye konuk olacak. Bu maç öncesinde Sivasspor'da defans oyuncusu Aaron Appindangoye, orta saha oyuncusu Serhiy Rybalka ve Claudemir sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek.

Diğer yandan kırmızı-beyazlılar, bugün İzmir'de yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Sivasspor'da Göztepe maçı öncesi 3 eksik!

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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