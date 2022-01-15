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Sivasspor'da Goutas, Trabzonspor maçı kadrosundan çıkarıldı

Sivasspor'da Goutas, Trabzonspor maçı kadrosundan çıkarıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

DG Sivasspor'un başarılı oyuncusu Dimitris Goutas, üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle Trabzonspor maçının kadrosundan çıkarıldı.

DG Sivasspor'un başarılı oyuncusu Dimitris Goutas, üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle Trabzonspor maçının kadrosundan çıkarıldı.

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında sahasında lider Trabzonspor'u ağırlayacak Sivasspor'da son dakika gelişmesi yaşandı.

Kırmızı-beyazlı kulüp futbolcu Dimitris Goutas'ın üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle maç kadrosundan çıkarıldığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Ateş ve halsizlik şikayeti ile sağlık ekibimize başvuran oyuncumuz Dimitrios Goutas'a yapılan kontrollerde, sporcumuzun üst solunum yolu enfeksiyonu ve hafif seviyede bronşit enfeksiyonu tanıları konulmuştur. Ayrıca sporcumuzun Covid-19 PCR testi de negatif çıkmıştır. Tedavisine başlanılan sporcumuz Trabzonspor maçının kadrosuna alınmamıştır. Oyuncumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz." - SİVAS

Sivasspor'da Goutas, Trabzonspor maçı kadrosundan çıkarıldı

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İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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DG Sivasspor'un başarılı oyuncusu Dimitris Goutas, üst solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle Trabzonspor maçının kadrosundan çıkarıldı.

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