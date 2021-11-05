Sivasspor'da Giresun maçı öncesi 3 eksik bulunuyor

Spor Toto Süper Lig'in 12. haftasında Giresunspor'u konuk edecek olan DG Sivasspor'da 3 eksik oyuncu bulunuyor.

Süper Lig'in 12. haftasında Sivasspor, yarın sahasında Giresunspor ile karşılaşacak. Yiğidolar'da bu zorlu mücadele öncesinde 3 eksik var. Kırmızı-beyazlılarda sakatlığı bulunan Aaron Appindangoye, Jorge Felix ve Koray Altınay, Giresunspor'a karşı forma giyemeyecek. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

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