Sivasspor'da Gençlerbirliği mesaisi devam ediyor

Süper Lig'in 35. haftasında 16 Nisan Cuma günü Gençlerbirliği'ne konuk olacak Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 35. haftasında 16 Nisan Cuma günü Gençlerbirliği'ne konuk olacak Demir Grup Sivasspor, hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen idman, ısınma koşusuyla başladı.

Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışan kırmızı-beyazlı ekip, daha sonra iki grup halinde minyatür kale maç yaptı. Antrenman, yarım sahada oynanan çift kale maçla tamamlandı.

Kırmızı-beyazlılar, idmanın ardından kara yoluyla Ankara'ya hareket etti.

Sivasspor, yarın başkentte yapacağı antrenmanın ardından kampa girerek maç saatini beklemeye başlayacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı