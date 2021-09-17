Sivasspor'da Gaziantep maçı öncesi 4 eksik bulunuyor

Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep FK'yı konuk edecek olan DG Sivasspor'da 4 eksik oyuncu bulunuyor.

Sivasspor ve Gaziantep FK, Süper Lig'in 5. haftasında yarın Sivas'ta karşı karşıya gelecek. Yiğidolar'da bu karşılaşma öncesinde tam 4 eksik var. Kırmızı-beyazlılarda sakatlığı bulunan Aaron Appindangoye, Leke James, Özkan Yiğiter sakatlığı nedeniyle, Olarenwaju Kayode ise kırmızı kart cezalısı nedeniyle forma giyemeyecekler. - SİVAS

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