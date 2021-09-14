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Sivasspor'da Gaziantep maçı hazırlıkları başladı

AA / Halife Yalçınkaya - Haberler | Spor
Sivasspor'da Gaziantep maçı hazırlıkları başladı

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep'i konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 5. haftasında Gaziantep'i konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü.

Isınma hareketleriyle başlayan idman, dayanıklılık koşusuyla devam etti. Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarı sahada çift kale maç oynadı.

Sivasspor, Gaziantep maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

Demir Grup Sivasspor ile Gaziantep, 18 Ağustos Cumartesi günü saat 13.30'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Kaleci Muammer Yıldırım'a doğum günü kutlaması

Kaleci Muammer Yıldırım'ın doğum günü, teknik heyet ve takım arkadaşları tarafından kutlandı.

Kırmızı-beyazlı ekibin antrenmanı sonrası kaleci Muammer Yıldırım için sahada sürpriz bir etkinlik yapıldı.

Muammer, kendisi için hazırlanan doğum günü pastası üzerindeki mumları üfledi ve takım arkadaşlarının tebriğini kabul etti.

Sivasspor'da Gaziantep maçı hazırlıkları başladı

Sivasspor'da Gaziantep maçı hazırlıkları başladı

Sivasspor'da Gaziantep maçı hazırlıkları başladı

Sivasspor'da Gaziantep maçı hazırlıkları başladı

AA / Halife Yalçınkaya - Spor Haberleri
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