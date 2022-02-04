Sivasspor'da, Gaziantep FK maçı öncesi 3 sakat!

GAZİANTEP (İHA) - Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Gaziantep Fk'ya konuk olacak olan DG Sivasspor'da 3 eksik bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Sivasspor, yarın deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşacak. Kırmızı-beyazlılarda bu mücadele öncesinde 3 eksik var. Sivasspor'da sakatlığı bulunan Hakan Arslan, Fredrik Ulvestad ve Leke James, Gaziantep'e karşı forma giyemeyecek. - SİVAS

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