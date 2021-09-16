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Sivasspor'da Gaziantep FK hazırlıkları sürüyor

Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin - Haberler | Spor
Sivasspor'da Gaziantep FK hazırlıkları sürüyor

Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 5'inci haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, öğlen saatlerinde kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman, 1,5 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından dar alan pas çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip son bölümde ise tam sahada yapılan çift kale maçla günü tamamladı.

Demir Grup Sivasspor ile Gaziantep FK, 18 Eylül Cumartesi günü saat 13.30'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.


Sivasspor'da Gaziantep FK hazırlıkları sürüyor

Sivasspor'da Gaziantep FK hazırlıkları sürüyor

Sivasspor'da Gaziantep FK hazırlıkları sürüyor

Sivasspor'da Gaziantep FK hazırlıkları sürüyor

Demirören Haber Ajansı / Eraydın Aytekin - Spor Haberleri
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Haber: Sivasspor'da Gaziantep FK hazırlıkları sürüyor - Haberler Spor
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