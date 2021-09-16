Sivasspor'da Gaziantep FK hazırlıkları sürüyor

Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Gaziantep FK maçının hazırlıklarını sürdürdü.

Süper Lig'in 5'inci haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, öğlen saatlerinde kulüp tesislerinde yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

Demir Grup Sivasspor ile Gaziantep FK, 18 Eylül Cumartesi günü saat 13.30'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.