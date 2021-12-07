Sivasspor'da Galatasaray mesaisi başladı
AA / Serhat Zafer - Haberler | Spor
Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 13 Aralık Pazartesi günü sahasında Galatasaray'ı konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.
Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında 13 Aralık Pazartesi günü sahasında Galatasaray'ı konuk edeceği maçın hazırlıklarına başladı.
Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre kulüp tesislerinde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1,5 saat sürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan idman, dayanıklılık koşusuyla devam etti.
Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise yarı sahada çift kale maç yaptı.
Sivasspor yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.