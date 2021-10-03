Sivasspor'da futbolculara 4 gün izin verildi - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sivasspor'da futbolculara 4 gün izin verildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Sivasspor'da futbolculara 4 gün izin verildi

DG Sivasspor'da milli maçlar nedeniyle lige verilen arada futbolculara 4 gün izin verildi.

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (İHA) - DG Sivasspor'da milli maçlar nedeniyle lige verilen arada futbolculara 4 gün izin verildi.

Süper Lig'de dün deplasmanda Beşiktaş'a 2-1 mağlup olan Sivasspor'da futbolculara 4 gün izin verildi. Milli maçlar nedeniyle verilen arada Teknik Direktör Rıza Çalımbay, kırmızı-beyazlı takıma 4 gün izin verdi. Sivasspor ligin 9. haftasında 16 Ekim Cumartesi günü saat 16.00'da Antalyaspor ile sahasında oynayacağı mücadelenin hazırlıkları için 7 Ekim Perşembe günü akşam tesislerde toplanacak ve yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına başlayacak. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
Sergen Yalçın, Sivasspor maçında gördüğü kırmızı kart pozisyonunun iç yüzünü anlattı

Sergen Yalçın, Sivasspor maçında gördüğü kırmızı kart pozisyonunun iç yüzünü anlattı

 Sosyal medya Josef'in faulünü konuşuyor! Kartın rengi tartışma yarattı

Sosyal medya Josef'in faulünü konuşuyor! Kartın rengi tartışma yarattı

 Vodafone Park'ta Güven Yalçın resitali! Beşiktaş, sahasında Sivasspor'u 2-1 yendi

Vodafone Park'ta Güven Yalçın resitali! Beşiktaş, sahasında Sivasspor'u 2-1 yendi
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Davutoğlu Faik Öztrak Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Kıvanç Tatlıtuğ Gülşen Acun Ilıcalı
Spor Stefan Kuntz Sergen Yalçın Muslera Gökhan Töre
Tüm Haberler Mimar Sinan Güzel Sözler Şans Oyunları Rüya Tabirleri Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Topal
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Sivasspor'da futbolculara 4 gün izin verildi - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 03.10.2021 12:04:10. #1.11#