Sivasspor'da futbolculara 4 gün izin verildi
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Sivasspor'da futbolculara 4 gün izin verildi

21.03.2021 19:57 | Son Güncelleme: 21.03.2021 20:02
Sivasspor'da futbolculara 4 gün izin verildi

DG Sivasspor'da milli maçlar nedeniyle verilen arada futbolculara 4 gün izin verildi.

DG Sivasspor'da milli maçlar nedeniyle verilen arada futbolculara 4 gün izin verildi.

Süper Lig'de dün deplasmanda Göztepe'yi; Mustapha Yatabare (2), Tyler Boyd (2) ve Fayçal Fajr'ın golleriyle 5-3 mağlup eden Sivasspor'da futbolculara 4 gün izin verildi.

Milli maçlar nedeniyle verilen arada Teknik Direktör Rıza Çalımbay, kırmızı-beyazlı takıma 4 gün izin verdi.

Sivasspor ligin 32. haftasında 3 Nisan Cumartesi günü saat 16.00'da Trabzonspor ile sahasında oynayacağı mücadelenin hazırlıkları için 25 Mart'ta tesislerde toplanacak ve Covid-19 PCR testi olacak. Yiğidolar 26 Mart Cuma günü yapacağı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarına başlayacak.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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