Sivasspor'da Furkan Sağman sağlık kontrolünden geçti
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Sivasspor'da Furkan Sağman sağlık kontrolünden geçti

Sivasspor'da Furkan Sağman sağlık kontrolünden geçti
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

DG Sivasspor'un genç oyuncusu Furkan Sağman, yeni sezon öncesi sağlık kontrolünden geçti.

DG Sivasspor'un genç oyuncusu Furkan Sağman, yeni sezon öncesi sağlık kontrolünden geçti.

Sivasspor'da yeni sezon öncesi sağlık kontrolleri başladı. Kırmızı-beyazlı takımda forma giyen genç orta saha oyuncusu Furkan Sağman, kulübün sağlık sponsoru Medicana Sivas Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti. Detaylı kan tetkikleri yapılan Furkan; ortopedi, iç hastalıkları, göz hastalıkları, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık taraması, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

21 yaşındaki oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

(Oğuzhan Sarzep/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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