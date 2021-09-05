Sivasspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları devam ediyor
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Sivasspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları devam ediyor

Anadolu Ajansı - Haberler | Spor

Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman ısınma koşusuyla başladı.

5'e 2 top kapma pas, pres çalışmasıyla devam eden idman çabukluk ve şut çalışması ile devam etti. Kırmızı-beyazlılar son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.

Sakatlığı bulunan Caner Osmanpaşa ise fizyoterapist eşliğinde çalışmalarını sürdürdü.

Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor, 12 Eylül Pazar günü saat 17.00'de Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde karşılaşacak.

Sivasspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları devam ediyor
Sivasspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları devam ediyor
Sivasspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları devam ediyor
Sivasspor'da Fenerbahçe maçı hazırlıkları devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı

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