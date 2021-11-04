Sivasspor'da Faycal Fajr ülkesinin milli takımına çağrıldı

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un orta saha oyuncusu Faycal Fajr, Fas Milli Takımı'nın aday kadrosuna davet edildi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, 33 yaşındaki orta saha oyuncusu Faycal Fajr, Fas'ın 2022 FIFA Dünya Kupası Afrika Elemeleri'nde 12 Kasım'da deplasmanda Sudan ve 16 Kasım'da sahasında Gine ile oynayacağı maçların kadrosuna çağrıldı.

Açıklamada, "Sporcumuzu tebrik eder, milli takımında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Haberi Kaydet