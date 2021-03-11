Sivasspor'da Fatih Karagümrük mesaisi devam ediyor
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Sivasspor'da Fatih Karagümrük mesaisi devam ediyor

11.03.2021 17:17 | Son Güncelleme: 11.03.2021 17:49
Sivasspor'da Fatih Karagümrük mesaisi devam ediyor

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 30. haftasında evinde Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Demir Grup Sivasspor, Süper Lig'in 30. haftasında evinde Fatih Karagümrük ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı.

Ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışan kırmızı-beyazlı ekip, yarı sahada çift kale maçla idmanı tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarına devam edecek.

Demir Grup Sivasspor ile Fatih Karagümrük, 13 Mart Cumartesi günü saat 13.30'da Yeni 4 Eylül Stadı'nda yumu'nda karşılaşacak.

Sivasspor'da Fatih Karagümrük mesaisi devam ediyor
Sivasspor'da Fatih Karagümrük mesaisi devam ediyor
Sivasspor'da Fatih Karagümrük mesaisi devam ediyor

Kaynak: Anadolu Ajansı

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