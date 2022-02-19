Sivasspor'da Fatih Karagümrük maçı öncesi 4 eksik bulunuyor - Haberler
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Sivasspor'da Fatih Karagümrük maçı öncesi 4 eksik bulunuyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Sivasspor'da Fatih Karagümrük maçı öncesi 4 eksik bulunuyor

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk olacak olan DG Sivasspor'da 4 eksik bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Fatih Karagümrük'e konuk olacak olan DG Sivasspor'da 4 eksik bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında Sivasspor yarın deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak. Kırmızı-beyazlılarda bu mücadele öncesinde 4 eksik var. Sivasspor'da sakatlığı bulunan Fredrik Ulvestad, Leke James, Ahmet Oğuz ile kırmızı kart cezalısı olan Mustapha Yatabare, Karagümrük'e karşı forma giyemeyecek. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı - Spor

Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Sivasspor, Spor, Haberler

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