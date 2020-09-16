Sivasspor'da Erzurumspor maçı hazırlıkları başladı
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Sivasspor'da Erzurumspor maçı hazırlıkları başladı

DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarına başladı.

Sivasspor'da Erzurumspor maçı hazırlıkları başladı
16.09.2020 00:58 | Son Güncelleme: 16.09.2020 01:11

DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarına başladı.

2 günlük iznin ardından Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde kulüp tesislerinde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma koşusuyla başlayan antrenman, 3 grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Ardından dayanıklılık koşusu yapan kırmızı-beyazlılar, son bölümde ise 3 grup halinde yarım sahada yapılan çift kale maçla antrenmanı tamamladı.

Antrenmanda yeni transfer Fayçal Fajr da yer alırken, Faslı sporcunun yeni sezonda 76 numaralı formayı giyeceği açıklandı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla Süper Lig'in 2. hafta maçında 20 Eylül Pazar günü saat 13.30'da deplasmanda oynayacağı Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının hazırlıklarına devam edecek. - SİVAS

Kaynak: İHA

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