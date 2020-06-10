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Sivasspor'da Erdoğan Yeşilyurt'un sözleşmesi 5 yıl uzatıldı

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da gole dönük orta saha oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt'un sözleşmesi 5 yıl uzatıldı.

Sivasspor'da Erdoğan Yeşilyurt'un sözleşmesi 5 yıl uzatıldı
10.06.2020 17:27 | Son Güncelleme: 10.06.2020 18:24

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'da gole dönük orta saha oyuncusu Erdoğan Yeşilyurt'un sözleşmesi 5 yıl uzatıldı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, sezon sonu sözleşmesi sona erecek Erdoğan'ın sözleşmesinin 2024-2025 sezonuna kadar uzatılması konusunda anlaşmaya varıldı.

Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın da yer aldığı imza töreninde, 26 yaşındaki futbolcu, kendisini 5 yıllığına Demir Grup Sivasspor'a bağlayan yeni sözleşmeye imza attı.

Sivasspor'un 2018-2019 sezonunda kadrosuna kattığı Erdoğan, Süper Lig'de kırmızı-beyazlı formayı 39 kez giydi ve 5 kez gol sevinci yaşadı.

Açıklamada, "Erdoğan Yeşilyurt'u tebrik eder, Demir Grup Sivasspor forması altında büyük başarılara imza atmaya devam etmesini temenni ediyoruz." ifadesine yer verildi.

Kaynak: AA

Spor Manşet

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Şu an buradasınız: Sivasspor'da Erdoğan Yeşilyurt'un sözleşmesi 5 yıl uzatıldı - Spor
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