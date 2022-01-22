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Sivasspor'da Erdoğan ve Cofie ceza sınırında

Sivasspor'da Erdoğan ve Cofie ceza sınırında
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe maçı öncesi DG Sivasspor'da 2 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe maçı öncesi DG Sivasspor'da 2 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Süper Lig'in 23. haftasında yarın Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. Bu müsabaka öncesi Sivasspor'da 2 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Kırmızı-beyazlılarda orta saha oyuncusu Isaac Cofie ve Erdoğan Yeşilyurt, Fenerbahçe maçında sarı kart görmeleri halinde bir sonraki hafta oynanacak Gaziantep FK karşılaşmasında görev yapamayacak. - SİVAS

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Spor Toto Süper Lig, Fenerbahçe, Sivasspor, Spor, Haber

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