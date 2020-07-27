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Sivasspor'da en istikrarlısı Appindangoye! En golcüsü Yatabare...

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde sezona iyi bir başlangıç yapan kırmızı-beyazlılar, Süper Lig'in ilk yarısını 37 puanla lider tamamladı.

Sivasspor'da en istikrarlısı Appindangoye! En golcüsü Yatabare...
27.07.2020 14:00 | Son Güncelleme: 27.07.2020 16:43

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde sezona iyi bir başlangıç yapan kırmızı-beyazlılar, Süper Lig'in ilk yarısını 37 puanla lider tamamladı.

Gösterdiği başarı ile Avrupa kupalarına katılma hakkını elde eden Sivas ekibi, ikinci yarı yaşadığı sakatlıklar nedeniyle beklenenin gerisinde kaldı.

Ligde 17 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 mağlubiyet elde eden Sivasspor, 55 kez gol sevinci yaşarken, 38 defa kalesinde gol gördü.

- İç sahada 37 puan

Özellikle evindeki maçlarda başarılı bir grafik çizen kırmızı-beyazlılar, iç sahada çıktığı 17 karşılaşmada 11 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgiyle 37 puanı hanesine yazdırdı.

Kırmızı-beyazlılar, bu sezon evinde Beşiktaş'ı 3-0, Trabzonspor ve Fraport TAV Antalyaspor'u 2-1, MKE Ankaragücü ve Fenerbahçe'yi 3-1, İttifak Holding Konyaspor, Kasımpaşa ve Gençlerbirliği'ni 2-0, Göztepe, Aytemiz Alanyaspor ve Yukatel Denizlispor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı.

Sahasında Hes Kablo Kayserispor'a 2-0 ve BtcTurk Yeni Malatyaspor'a 1-0 yenilen Sivasspor; Gaziantep FK, Çaykur Rizespor ve Medipol Başakşehir ile 1-1, Galatasaray ile 2-2 berabere kaldı.

Sivas temsilcisi, deplasmanda çıktığı 17 maçtan ise 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 5 yenilgiyle ayrıldı.

Demir Grup Sivasspor, ligde maç başı 1,76 puan ortalamasıyla oynadı.

- En golcüsü Mustapha Yatabare

Demir Grup Sivasspor'un 34 yaşındaki forveti Mustapha Yatabere, bu sezon attığı ve attırdığı gollerle takımının başarısında önemli rol üstlendi.

Kırmızı-beyazlıların golcüsü Yatabare, 34 haftalık periyotta 13 golle takımına önemli katkı sağladı.

Sivas temsilcisinde Emre Kılınç 8, Arouna Kone ve Hakan Arslan 7'şer, Fernando ve Mert Hakan 6'şar, Erdoğan Yeşilyurt 4, Petar Skulatic, Uğur Çiftçi, Yasin Öztekin ve Ziya Erdal birer kez gol sevinci yaşadı.

- Takımın vazgeçilmezleri

Sivas temsilcisinde savunma oyuncusu Aaron Appindangoye, 34 maçın tamamında 90 dakika görev alarak, 3 bin 60 dakika sahada kaldı ve istikrar abidesi olarak dikkati çekti.

Kaleci Mamadou Samassa 33 maçta 2 bin 925, Caner Osmanpaşa 32 maçta 2 bin 839, Mert Hakan Yandaş 32 maçta 2 bin 707, Mustapha Yatabere 31 maçta 2 bin 663, Marcelo Goiano 29 maçta 2 bin 572, Uğur Çiftçi 28 maçta 2 bin 397, Hakan Arslan 28 maçta 2 bin 365, Emre Kılınç 28 maçta 2 bin 342, Fatih Aksoy 23 maçta bin 740 ve Ziya Erdal 19 maçta bin 134 dakika sahada kalarak takımlarının en istikrarlı futbolcuları olmayı başardı.

- Sivasspor'un en hırçınları Marcelo, Uğur Çiftçi ve Isaac Cofie

Kırmızı-beyazlı takımda savunma oyuncuları Marcelo Goiano 1 kez kırmızı 7 kez sarı, Uğur Çiftçi 1 kez kırmızı 6 kez sarı ve orta saha oyuncusu İsaac Cofie 1 kez kırmızı 2 kez sarı kart görerek en hırçın futbolcular olarak öne çıktı.

Sivas ekibinde Fatih Aksoy 10, Emre Kılınç 9, Mert Hakan Yandaş 8, Erdoğan Yeşilyurt ve Hakan Arslan yedişer, Mustapha Yatabare 6, Caner Osmanpaşa, Mamadou Samassa, Fernando ve Ziya Erdal ise dörder kez sarı kartla cezalandırıldı.

Kaynak: Hürriyet

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